Lissone, la Pro Loco in piazza (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, Pro Loco in piazza per la ripresa: un giorno per raccolta fondi e tesseramento Tra fiori e piantine fiorite da acquistare riecco i volontari in maglia rossa, in piazza a Lissone fin dalle prima ore del mattino di domenica 30 maggio

I volontari in maglia rossa sono in piazza dalle prime ore del mattino per accogliere nuovi iscritti, ma in generale tutti coloro che vogliono fare due passi nel centro di Lissone ed acquistare fiori e piantine fiorite.

L’associazione Pro Loco “Città di Lissone” per tutta la giornata di domenica 30 maggio è in centro con un’iniziativa di volontariato. L’evento è organizzato quale raccolta fondi e campagna di tesseramento Pro Loco. Un’occasione che segna la ripresa dopo una lunga assenza per le restrizioni dovute alla pandemia. E che consente a tutti di trovare in piazza Libertà i colori della primavera e la generosità del volontariato.

