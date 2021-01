Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone premia gli studenti meritevoli: 50 assegni di studio e 30 buoni libro Iniziativa del comune di Lissone per gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado: si terrà conto dei meriti dello studente ma anche delle motivazioni economiche della famiglia

Un impegno economico importante a favore dei giovani in un momento complicato per il mondo della scuola. Ben 50 assegni di studio del valore di 300 euro ciascuno e 30 buoni libro da 120 euro l’uno per gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado: si traduce così l’impegno economico dell’amministrazione comunale di Lissone nell’assegnazione degli assegni di studio e dei buoni libro. A disposizione una cifra che ammonta complessivamente a 18.600 euro. Gli assegni di studio ed i buoni libro saranno attribuiti con principi che terranno conto - nel caso degli assegni di studio - sia del merito scolastico dello studente, che delle condizioni economiche della famiglia.

I buoni libri saranno invece assegnati a quegli studenti, esclusi dall’attribuzione degli assegni di studio, che abbiano ottenuto i punteggi più alti sulla base del solo merito scolastico, in continuità con i precedenti anni.

Per partecipare al bando di concorso, gli studenti dovranno essere residenti nel Comune di Lissone, iscritti all’anagrafe della popolazione da almeno due anni e non aver compiuto 21 anni d’età. Info sul sito internet del Comune di Lissone. Termine presentazione domande: 1 marzo 2021.

