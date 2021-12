Lissone premia cinque eccellenze dello sport: targa personalizzata in legno e materiali hi-tech Ad essere premiati dalla amministrazione comunale sono stati le ginnaste Giorgia Leone e Simona Zorzetto, l’allenatore Marco Campodonico, la ciclista Matilde Ceriello e il giocatore di tennis tavolo Edoardo Casati.

L’amministrazione comunale di Lissone ha premiato 5 eccellenze dello sport: consegnati sabato 18 dicembre in consiglio comunale cinque riconoscimenti ufficiali ad altrettanti sportivi lissonesi per aver raggiunto traguardi sportivi di livello nazionale e per essersi distinti nella propria disciplina sportiva per bravura e dedizione.

Ad essere premiati le ginnaste Giorgia Leone e Simona Zorzetto, l’allenatore Marco Campodonico, la ciclista Matilde Ceriello e il giocatore di tennis tavolo Edoardo Casati. Ai 5 atleti lissonesi è stata consegnata una targa personalizzata, realizzata attraverso la collaborazione della sezione di Lissone di Apa Confartigianato, da artigiani locali che ne hanno curato la creazione coniugando il legno ad altri materiali innovativi.

Il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi ha sottolineato “la rilevanza e il prestigio dei risultati ottenuti dagli atleti, che con la loro bravura hanno portato il nome di Lissone in giro per l’Italia e per il mondo”, aggiungendo un grazie “ai genitori, agli staff e agli allenatori che hanno contribuito in modo decisivo al raggiungimento dei titoli”. L’assessore allo sport Renzo Perego ha ribadito come “a Lissone vi siano oltre 40 associazioni sportive presenti sul territorio, ciascuna delle quali con tenacia lavora per raggiungere risultati importanti per la nostra comunità”, specificando come questa premiazione “avvenga attraverso un premio speciale, unico, come quello dei trofei della Coppa Agostoni realizzati da Apa ConfArtigianato”.

Presenti alla consegna dei premi anche gli assessori Marino Nava e Alessandro Merlino, il presidente del consiglio comunale Elio Talarico, il presidente di Apa ConfArtigianato Lissone Giovanni Mantegazza e consiglieri comunali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA