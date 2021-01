Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone polemica orti urbani (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, polemica sugli orti urbani: «Dentro sono in ordine, fuori erbacce e anche topi» Polemica sugli orti urbani di Lissone: gli appezzamenti sono in ordine, mentre all’esterno spuntano erbacce, sporcizia e pure i topi. Una comunicazione in consiglio comunale invita l’amministrazione a un intervento.

Orti urbani di Lissone: gli appezzamenti sono in ordine, mentre all’esterno spuntano erbacce, sporcizia e pure i topi. Quando l’erba del vicino non è sempre la più verde? In realtà, la questione degli orti urbani è finita al centro di una comunicazione politica.

A farsi portavoce di alcune lamentele emerse da chi ha a cuore queste aree da coltivare con passione e impegno, è stato il consigliere comunale di Forza Italia, Daniele Fossati, che in aula giovedì 28 gennaio ha a suo modo richiamato l’amministrazione comunale ai suoi doveri. “Chi pretende la cura da parte degli affidatari dei terreni, offra esso stesso la medesima attenzione e cura delle aree circostanti - ha affermato l’esponente di opposizione - negli impegni, gli affidatari degli orti devono tenere in buono stato l’area assegnata, il Comune emette a carico dei cittadini dei doveri, ma non adempie ai suoi. L’area esterna necessita di una pulizia, vanno tagliate le erbacce, i rovi, c’è sporcizia e quindi anche i topi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA