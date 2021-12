Lissone piange Peppino Fusi, anima del canile: «Un fondamentale punto di riferimento» Peppino Fusi è morto domenica. Era l’anima dell’omonimo canile di Lissone, noto in tutta la Brianza proprio per la sua attività. Il ricordo del sindaco Monguzzi.

È morto Peppino Fusi, anima dell’omonimo canile di Lissone. Un uomo noto in tutta la Brianza per la sua attività e per essere stato punto di riferimento per generazioni di amici degli animali. Competenza, professionalità e amore per i cani hanno sempre accompagnato la storia di Fusi, un uomo che ha saputo distinguersi, unitamente alla sua famiglia, in oltre 50 anni di lavoro al servizio dei privati e delle amministrazioni comunali di una larga fetta del territorio brianzolo. Le condizioni di salute di Fusi si sono aggravate sabato 18 dicembre.

«Cari amici, nella notte Peppino ci ha lasciati - questo il messaggio reso dai familiari - tutte le nostre attività saranno sospese, per consentirci di affrontare questa grande perdita».

La salma di Peppino Fusi riposa nella struttura di via delle Industrie, lì dove Fusi ha vissuto una vita insieme ai suoi adorati animali, che resterà aperta per l’ultimo saluto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. I funerali avranno luogo nella chiesa di Santa Maria Assunta di Lissone, martedì 21 dicembre, alle 15.45.

“La città di Lissone perde un uomo di grande passione e sensibilità, da sempre in prima linea nella gestione delle problematiche relative agli animali e in particolare dei cani - ha fatto sapere il sindaco Concettina Monguzzi - Lui, attraverso il suo canile, è stato un fondamentale punto di riferimento per il Comune di Lissone. In molteplici occasioni ho visitato il Canile Fusi, trovandolo ogni volta pulito e ordinato, confrontandomi con Peppino sui temi a lui più cari, sempre relativi agli animali. Il suo canile è un esempio per passione, per pulizia, per il numero di volontari che ha saputo coinvolgere, a dimostrazione di una tenacia e di un entusiasmo non da tutti. Sono certa che il Canile Fusi proseguirà nell’eccellenza a cui ci ha abituati grazie all’impegno dei figli, dei collaboratori e dei volontari che proseguiranno il suo impegno”.

