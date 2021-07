Lissone piange Giovanni Formenti, l’artista che ha fatto risuonare e ballare la città Giovanni Formenti è scomparso a 69 anni. Ha fatto ballare generazioni di lissonesi, ha intrattenuto con la sua voce tantissime persone.

Ha fatto ballare generazioni di lissonesi, ha intrattenuto con la sua voce tantissime persone che lo ricordano come artista stimato e per bene. La musica nel sangue, la bontà nel cuore: profondo cordoglio a Lissone per la scomparsa a 69 anni di Giovanni Formenti. Un vuoto incolmabile anche per le associazioni locali che hanno abbracciato la musica di Formenti per animare iniziative, feste ed eventi.

Tra le tante espressioni di stima, quella di Lissone Commercia, il sodalizio che riunisce i commercianti del centro città. “Da solo era in grado di intrattenere tantissime persone come succedeva durante le sue consuete e tradizionali esibizioni in occasione di tutte le edizioni della nostre feste: Festa dell’Uva, R-estate Con Noi e Festa di primavera. Interpretando il pensiero di tutti i soci di Lissone Commercia, di Mario Parravicini in primis, suo storico amico, e di tutti quelli che lo hanno conosciuto, porgiamo sentite condoglianze alla moglie Rita e a tutta la sua famiglia” ricorda il presidente Lorenzo Terlera.

La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della città. Commosso il ricordo di amici, gente comune, ma anche di politici che testimoniano anche con fotografie il forte legame tra Giovanni Formenti e Lissone. I funerali dell’artista si terranno nel pomeriggio di mercoledì 14 luglio nella chiesa prepositurale della città.

