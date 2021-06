Lissone incidente via Archimede (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone: perde il controllo dell’auto e sfonda una recizione, paura per un’anziana Spettacolare incidente a Lissone giovedì mattina per fortuna senza conseguenze per la donna di 83 anni al volante. È successo in via Archimede.

Perde il controllo, finisce sul marciapiede e sfonda con l’auto una cancellata. Rocambolesco incidente stradale a Lissone: intorno alle 8.30 di giovedì 17 giugno, una donna di 83 anni è stata protagonista di un’uscita di strada che, per fortuna, non ha causato feriti. L’incidente è avvenuto in via Archimede dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza, il personale del 118, e una pattuglia della Polizia Locale di Lissone per accertare le dinamiche di quanto accaduto e prestare soccorso alla donna che è uscita illesa dal mezzo la cui parte anteriore è rimasta incastrata nella recinzione.

