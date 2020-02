Lissone, paura per una 40enne investita mentre attraversa la strada L’investimento in via Martiri della Libertà mentre la donna attraversava la strada: soccorsi allertati in codice rosso, poi le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto.

Paura a Lissone nel tardo pomeriggio di sabato 8 febbraio: una donna di 43 anni è stata investita da un’auto in via Martiri della Libertà e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. L’incidente all’altezza di una rotatoria. La donna stava attraversando la strada, nel momento dell’impatto con una Fiat 500 X guidata da un ragazzo. Dopo i primi istanti di paura l’investita è stata stabilizzata sul posto dal personale della Croce rossa di Villasanta e portata al San Gerardo di Monza per accertamenti, ma in codice verde. Sul posto i carabinieri di Lissone per ricostruire la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA