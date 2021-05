Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Orientamento scolastico a distanza per gli studenti lissonesi

Lissone: orientamento scolastico a distanza e interattivo per 540 studenti Ai tempi del Covid la scelta è caduta su una esperienza online che ha comunque appagato gli studenti che hanno avuto modo di fare domande, raccontare esperienze, “postare” commenti e partecipare a quiz.

Orientamento scolastico ai tempi del Covid: nella prima parte del 2021 il progetto del Comune di Lissone, con il supporto di Spazio Giovani Onlus, si è ampliato e ha giocato d’anticipo, raggiungendo gli studenti delle quarte superiori e quelli delle seconde classi delle scuole secondarie di primo grado attraverso attività a distanza.

A partire da gennaio, gli studenti che hanno partecipato alle attività di orientamento sono stati 540: tutti - seppur attraverso piattaforme digitali - hanno avuto modo di fare domande, raccontare esperienze, “postare” commenti, partecipare a quiz, esercitazioni e sondaggi (attraverso strumenti on line come “mentimeter” e “padlet”) che hanno acceso la loro attenzione e alimentato la loro immaginazione.

L’attività on-line ha funzionato grazie al mantenimento di interattività che ha caratterizzato gli incontri e che in molti casi ha permesso ai ragazzi, grazie all’anonimato, di esprimere liberamente dubbi e raccontare esperienze.

Attraverso l’uso del proprio smartphone è stato possibile costruire una wordcloud delle loro risposte in cui le parole più frequenti sono state rappresentate in una dimensione maggiore. Grazie poi alla piattaforma “padlet”, gli orientatori hanno messo a disposizione una serie di strumenti e contenuti che hanno fatto da base per lo scambio con gli studenti.

