Lissone, operaio investito dall’auto fuori controllo per un incidente Un operaio di BrianzAcque è in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo dopo essere stato travolto da un’auto, finita nella sua direzione per la carambola provocata da un incidente stradale. È successo a Lissone.

In prognosi riservata al San Gerardo dopo essere stato travolto da un’auto, finita nella sua direzione per la carambola provocata da un incidente stradale. Un operaio di BrianzAcque è stato investito a Lissone mentre era al lavoro, all’incrocio tra via Como e via Nazario Sauro. È successo intorno alle 8.30.

L’uomo, un 46enne lissonese, aveva appena finito di spurgare un pozzetto e stava verificando quanto fatto insieme a un collega, dipendente di un’altra azienda. Proprio in quel momento, all’incrocio, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate con forza due vetture, una Fiat 500 e una Opel Meriva, entrambe guidate da donne: uno dei due veicoli, dopo l’impatto, ha perso il controllo ed è finito violentemente contro il marciapiede, travolgendo l’operaio. Immediati i soccorsi: sul posto sono accorsi i mezzi del 118, con ambulanze e un’automedica, e gli agenti della Polizia Locale.

Il 46enne è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza: ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica, è in prognosi riservata. Anche le altre persone coinvolte, visibilmente sotto shock, sono state accompagnate negli ospedali di zona per accertamenti. La dinamica esatta di quanto avvenuto è ora al vaglio degli uomini della Polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi del caso. Appena saputo quanto accaduto, sul posto si sono precipitati anche il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci e i vertici della direzione aziendale. Boerci è stato poi in ospedale per sincerarsi delle condizioni del dipendente.

