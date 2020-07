Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, offende la polizia locale su Facebook: denunciato per oltraggio

Ha offeso la polizia locale di Lissone su Facebook, quel commento è arrivato sul tavolo del comandante e l’uomo, 51 anni e residente in città, è stato denunciato per il reato di oltraggio nei confronti di un Corpo di Polizia Locale.

L’uomo commentando un post altrui in uno dei gruppi cittadini aveva scritto: “(…) un conto è essere zelanti un altro è essere guano ambulante. Non c’è peggior persona di uno stupido in divisa”.

È successo a inizio giugno. Il Comando ha provveduto ad acquisire lo screenshot relativo al commento e ad identificare l’autore della frase, procedendo poi con la denuncia per violazione dell’art. 342 del Codice Penale (comma 1 e comma 2) e per tutelare l’onorabilità del Corpo di Polizia Locale di Lissone.

«Condanniamo fermamente le offese e gli insulti che sono stati rivolti alla Polizia locale - sottolinea Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - So bene come tutti gli agenti lavorino sul territorio col solo obiettivo di tutelare il bene, la salute e il diritto alla sicurezza della comunità».

«Giusto intraprendere azioni legali contro chi offende e ingiuria i miei agenti - afferma Ferdinando Longobardo, comandante della Polizia locale di Lissone - L’intero Comando ha dimostrato le proprie capacità nel periodo dell’emergenza Coronavirus e continua a farlo anche in queste settimane, monitorando le presenze nel periodo estivo e ponendosi sempre con spirito costruttivo e persuasivo anche nelle situazioni più critiche. Proprio per questo, non è tollerabile che vi siano persone pronte ad offendere e minacciare chi svolge il proprio lavoro nel rispetto della legge».

