Lissone, nuove scale antincendio nelle scuole Dante e Moro Interventi per la sicurezza alle scuole Dante e Moro di Lissone con l’installazione di scale antincendio. I lavori erano stati completati negli istituti Vico e Tasso.

Due nuove scale antincendio per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza garantito agli studenti lissonesi. Nel corso delle vacanze di Natale, sono stati portati a termine due interventi indispensabili per il conseguimento della Certificazione Prevenzione Incendi (Cpi) nei plessi scolastici.

Alla scuola Dante, dove il Comune ha già previsto interventi su compartimentazione locali, infissi, uscite di sicurezza, porte REI, camminamenti e sistemi di allarme (in parte eseguiti la scorsa estate, il cantiere riprenderà a giugno 2022), è stata completata la realizzazione della scala esterna antincendio, via di fuga sicura in caso di emergenza.

Lissone scuola Moro scala antincendio

Lavori per la nuova scala di sicurezza antincendio, finalizzati all’adeguamento della normativa di prevenzione incendi, sono stati completati anche alla scuola primaria “Aldo Moro”, per la quale il Comune ha investito 30mila euro.



Il medesimo intervento per il conseguimento del Cpi è stato svolto la scorsa estate nella scuola Vico (frazione Bareggia) dove è stato ulteriormente elevato il livello di sicurezza del plesso scolastico anche attraverso la compartimentazione dell’edificio.

La scala antiincendio è una delle opere che, inoltre, è stata eseguita anche all’esterno della scuola Tasso.

“Solo nel 2021, il Comune ha investito più di un milione di euro per la messa in sicurezza delle nostre scuole – affermano il sindaco Concettina Monguzzi e Marino Nava, assessore con delega alla Città Vivibile – La realizzazione delle nuove scale antincendio rappresenta un intervento necessario per la messa in sicurezza delle scuole secondo la normativa antincendio, strutture prima non esistenti”.

