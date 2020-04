La Via Crucis per le strade della cittàFoto Gianni Radaelli

Lissone, niente streaming ma la Via Crucis si può vedere dalle finestre Anche Lissone, come le altre parrocchie brianzole, ha scelto l’online per continuare Messe e preghiere nonostante il divieto di assembramento. Venerdì pomeriggio però la Via Crucis è stata nelle strade, i fedeli erano solo alla finestra

Per tutta la settimana santa don Tiziano Vimercati è rimasto vicino alla comunità trasmettendo online ogni celebrazione. E prima della Veglia del sabato santo, alle 20.30 (che precederà un messaggio video del parroco alle 10 di domenica con successiva Messa) ha voluto celebrare, venerdì nel pomeriggio, la Via Crucis per le vie della Comunità Pastorale, non trasmessa in streaming ma seguita dalla cittadinanza direttamente dalle loro finestre nel momento del passaggio e delle soste.

Come i fedeli hanno imparata tutti i momenti, dalle preghiere alle celebrazioni, sono disponibili sul canale Youtube “chiesa di Lissone” oltre a un link sul sito www.chiesalissone.it. Da quanto è iniziata l’epidemia tutti i sacerdoti della comunità si sono attivati perché i fedeli potessero avere conforto e, nello stesso tempo non sentirsi soli. In questa settimana la presenza e vicinanza del Parroco è stata ancora più importante per la comunità. Così a partire dalla scorsa domenica, in occasione della celebrazione della domenica delle palme proprio un messaggio video del Parroco ha introdotto alla Settimana Autentica, seguito dalla celebrazione eucaristica al mattino il lunedì, martedì, mercoledì. Non solo ogni giorno al mattino c’è stato un momento di preghiera e spiritualità, guidato dai sacerdoti delle parrocchie, seguito nel tardo pomeriggio dalla celebrazione eucaristica (sempre in diretta dalla prepositurale) e dai Vesperi e meditazione serali. Per il giovedì Santo in serata c’è stato un momento artistico-meditativo sulla “Lavanda dei piedi”, di Tintoretto “Celebrazione della Cena del Signore” sempre in diretta dalla prepositurale, seguito da un momento di preghiera a cura dell’Unità di Pastorale Giovanile.

«Forse mai come quest’anno abbiamo desiderato tanto celebrare la Pasqua- scrive il parroco sul giornale della parrocchia- e forse mai prima abbiamo pensato che fosse per noi così importante. Se siamo dispiaciuti e proviamo questo forte desiderio, allora, probabilmente, celebreremo una Pasqua speciale. Quest’anno nel nostro cuore ci potrà essere ciò che per abitudine ci è facile perdere di vista: il desiderio di incontrarlo, conoscerlo e amarlo, senza dare nulla per scontato, pronti alla gioia di chi, con fede e speranza, riesce a proclamare con fede che Cristo Signore è risorto. Forse in questo momento di dolore, saranno per noi parole autentiche e vere».

Anche le altre parrocchie brianzole renderanno visibili celebrazioni pasquali su internet.

