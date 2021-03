Lissone, nel controllo al furgone spuntano merce sospetta e banconote: indagini in corso

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il comando di Polizia Locale di Lissone, nell’ambito di un’attività di controllo di mezzi stranieri in transito in città, ha fermato un furgone con targa polacca condotto da un uomo di origini croate, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia Locale, all’esito della perquisizione del mezzo, sono emerse diverse tipologie di beni e banconote (queste ultime per un valore inferiore ai 3mila euro).

Merce e denaro sono finiti al centro di accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Monza giunta a Lissone in ausilio della Polizia Locale. Sono inoltre in corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri di Lissone, intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato intorno alle 11 di venerdì 12 marzo, nella frazione di Santa Margherita di Lissone.

