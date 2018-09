Lissone: nasce Firefit, la nuova disciplina per allenare i pompieri A Lissone si allenano gli atleti di Firefit, disciplina che i vigili del fuoco volontari usano per formare gli allievi pompieri: atletica, arrampicata, percorsi a ostacoli e altro per preparare fisicamente i pompieri e abituarli al coraggio e all’altruismo

Squadra, coraggio e altruismo da affinare grazie all’atletica, all’arrampicata, ai percorsi ad ostacoli e a sfide pompieristiche.

Si chiama Firefit ed è un nuovo sport che i Vigili del fuoco volontari di Lissone usano per la formazione fisica ed educativa degli allievi pompieri, sull’esempio di altre realtà simili in Trentino e in Sud Tirolo. La gestione è affidata a Marco Arosio, Presidente e Caposquadra volontario Vigili del fuoco di Lissone con Davide Malvasino, istruttore e professore di educazione fisica, vigile del fuoco volontari di Lissone e Sara Boascaini, Istruttrice, allenatrice e preparatore atletico.

Una realtà che ha colpito favorevolmente anche l’assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi, in visita in via Cilea, al campo di allenamento, struttura che comunque non è ancora del tutto adeguata alle esigenze degli atleti. Il consigliere regionale Alessandro Corbetta ha sollecitato la giunta lissonese ad adeguare l’area a queste esigenze “a partire da quelli basilari: spogliatoi, bagni e illuminazione del campo di allenamento.”

