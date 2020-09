Lissone incidente auto moto via Mascagni (Foto by Edoardo Terraneo)

Lissone, motociclista ferito in un incidente in via Mascagni Un motociclista ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza è il bilancio di un incidente avvenuto in serata a Lissone.

È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale che nella serata di lunedì 14 settembre ha coinvolto un’auto e una moto in via Mascagni a Lissone. Ferito il motociclista, un 38enne residente in città, che proveniva dalla Valassina verso il centro e ha impattato violentemente contro l’automobile. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, la strada è stata chiusa per permettere i soccorsi.

Lissone incidente auto moto via Mascagni

(Foto by Edoardo Terraneo)

