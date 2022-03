Lissone: mezzo milione dalla Regione per trasformare l’ex Cps in un centro giovanile Il Comune utilizzerà la somma (insieme a risorse proprie) per la realizzazione di una struttura moderna che diventi punto di riferimento per pre-adolescenti e adolescenti con wi-fi e maxi vetrata su piazzale Pertini e piazza Libertà.

Bando regionale per la rigenerazione urbana: il Comune di Lissone, col progetto di ristrutturazione dell’ex Cps di via Garibaldi, è risultato fra gli enti beneficiari e si è aggiudicato un contributo di 500mila euro. Premiato con 78 punti sui 100 disponibili, 48esima posizione in graduatoria su 467 Comuni finanziati, il Comune utilizzerà questa somma (insieme a risorse proprie) per la realizzazione di una struttura moderna che diventi punto di riferimento per pre-adolescenti e adolescenti.

Il progetto presentato dal Comune e ammesso al finanziamento prevede la completa riqualificazione esterna ed interna dello stabile, posto in pieno centro storico a lato della biblioteca civica, con la creazione di sale studio, sale letture, spazi per studenti e luoghi di lavoro per team oltre ad uno spazio multifunzionale. Lo spazio verrà innovato con connessione wi-fi, tecnologie informatiche di ausilio per l’apprendimento, e con arredi dedicati a stimolare la creatività per favorire l’aggregazione anche serale delle giovani generazioni. Il nuovo volto dell’immobile si caratterizzerà anche con la sopraelevazione dell’edificio e con una vetrata trasparente che guarderà verso piazzale Pertini e piazza Libertà.

«Il valore del nostro progetto è testimoniato dall’aggiudicazione di un contributo che consentirà di dare il via ad un’opera importante per la nostra città - afferma il sindaco Concettina Monguzzi - con la partecipazione a questo bando si conferma la vocazione della città di Lissone a cogliere tutte le opportunità di finanziamento. L’ex sede del comando di Polizia locale, poi divenuto Centro psico sociale, si trasformerà in un luogo di aggregazione, riaprendo dopo anni di chiusura e divenendo fulcro di creatività, formazione e socialità».

