Il mercatino della befana in via Garibaldi (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, mercatino della befana affollato. E il Papurot è andata ancora a ruba Trenta ambulanti e molti visitatori il 5 gennaio, come da tradizione, in via Garibaldi alla vigilia dell’Epifania. A contribuire all’osservanza delle norme anti-contagio, c’erano i volontari della Protezione Civile

Oltre una trentina di ambulanti, tanti visitatori e il “Papurot”, il dolce tipico lissonese, andato a ruba. Bel successo per il mercatino della Befana andato in scena mercoledì 5 gennaio, in via Garibaldi a Lissone, come da tradizione alla vigilia dell’Epifania. A contribuire all’osservanza delle norme anti-contagio, c’erano sul campo anche i volontari della Protezione Civile di Lissone.

Numerose le persone che dal mattino sino al tardo pomeriggio hanno voluto far tappa in centro città per fare acquisti o semplicemente per ammirare la bellezza e la dolcezza dei banchi allestiti: dalle calze della Befana ai dolciumi, dai giocattoli agli accessori e all’abbigliamento. Tante idee regalo per tutti gusti, ma a registrare particolare attenzione è stato il dolce caratteristico dell’Epifania Lissonese: il Papurott. In tantissimi festeggeranno il 6 gennaio gustando l’omino di frolla o pan brioche.

