(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Il maxi schermo di Lissone (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: maxischermo che vince non si cambia, per la finale Euro 2020 appuntamento alla Buonarroti Una settantina i tifosi che martedì per la semifinale contro la Spagna hanno supportato con cori e bandiere la prestazione dei ragazzi di Roberto Mancini. Si replica domenica 11 luglio per la finale del torneo, dalle 21.

Location che vince, non si cambia. A Lissone, anche nella serata di domenica 11 luglio, il cortile della scuola Buonarroti ospiterà il maxischermo allestito dal Comune per consentire di assistere alla finale di Euro2020 che vedrà in campo la nostra Nazionale contro la vincente di Danimarca- Inghilterra.

L’impianto ha fatto il suo esordio martedì 6 luglio per la semifinale tra gli azzurri e le furie rosse, conclusosi al cardiopalma con la vittoria ai rigori dell’Italia. Presenti una settantina di tifosi che hanno supportato con cori e bandiere la prestazione dei ragazzi di Roberto Mancini.

L’Italia va in finale e torna a Wembley, Lissone ripropone il maxischermo gratuito per vivere la notte magica di Londra.

Per accedere (199 posti a sedere), sarà necessario presentarsi con congruo anticipo all’esterno delle scuole Buonarroti per consentire le operazioni di registrazione obbligatorie per ottemperare alle normative anti-contagio.

