Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Gianni Radaelli)

Sport e sport in piazza Mercato (Foto by Foto Gianni Radaelli)

Lissone, lo sport più forte del maltempo: sul piazzale degli Umiliati le esibizioni degli atleti GUARDA LA FOTO GALLERY In campo, le realtà della città ed i loro portacolori con un susseguirsi di dimostrazioni, esibizioni, stand informativi, mini-gare e la possibilità di provare anche le discipline più insolite

Più forte del maltempo, lo sport a Lissone fa brillare atleti ed associazioni. Su piazzale degli Umiliati, domenica 3 ottobre, l’edizione 2021 di “Sport & Sport” promossa dal Comune è l’appuntamento giusto per assistere ad esibizioni, richiedere informazioni ed entrare a far parte del mondo sportivo lissonese.

In campo, le realtà della città ed i loro portacolori con un susseguirsi di dimostrazioni, esibizioni, stand informativi, mini-gare e la possibilità di provare - seppur per una breve durata di tempo - anche le discipline più insolite sotto l’attento sguardo di allenatori ed istruttori specializzati. Proprio piazzale degli Umiliati e’ anche la destinazione della pedalata ecologica “Aspettando la Coppa Agostoni”, organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone. Per ogni partecipante, la società devolve 1 euro alla Fondazione Michele Scarponi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA