Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

Giornata MAFIE inaugurazione alla scuola BENEDETTO CROCE del MOSAICO di FALCONE e BORSELLINO (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone: l’impegno degli studenti nella Giornata contro le mafie Gli studenti di Lissone hanno celebrato con le istituzioni la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”: inaugurata una immagine della celebre foto dei giudici Falcone e Borsellino realizzata laboratorio scolastico di ceramica dei ragazzi della media cittadina.

Un’immagine simbolo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino da lunedì 21 marzo è presente all’esterno della scuola Croce di Lissone. Frutto del laboratorio scolastico di ceramica dei ragazzi della media cittadina, la fotografia che immortala insieme i giudici vittime di mafia nel 1992 interamente realizzata con delle formelle in ceramica. Questo simbolo è stato presentato alla città proprio in occasione della ventisettesima “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” alla presenza di rappresentanti delle associazioni e delle autorità civili e militari della città.

Giornata MAFIE inaugurazione alla scuola BENEDETTO CROCE del MOSAICO di FALCONE e BORSELLINO

(Foto by Gianni Radaelli)

Un lungo elenco di nomi scanditi a voce alta, proprio dagli studenti delle scuole del territorio, un albero della legalità realizzato dagli studenti dell’istituto Meroni per riaffermare il valore della giustizia.

Lunedì l’amministrazione di Lissone in collaborazione le associazioni Libera e Brianza SiCura nell’ambito del progetto «Lissone per la legalità» hanno celebrato quest’importante anniversario alla presenza di delegazioni di alunni di tutte le scuole della città, le superiori Europa Unita, Parini sezione distaccata di Lissone, Meroni e gli alunni dei tre comprensivi, le giovani generazioni sono state protagoniste attive del ricordo di chi ha perso la vita per mano della criminalità organizzata.

Giornata MAFIE inaugurazione alla scuola BENEDETTO CROCE del MOSAICO di FALCONE e BORSELLINO

(Foto by Gianni Radaelli)

«Celebriamo questa giornata ponendo l’accento sui valori di legalità, collaborazione e trasparenza - ha ricordato il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi - nella piena convinzione che la lotta contro ogni criminalità organizzata nasca innanzitutto dalla consapevolezza del nostro ruolo di cittadini attivi. Facciamo memoria e dichiariamo il nostro impegno. Questa giornata ha un titolo bellissimo “Terra mia coltura e cultura”. Terra mia indica la scuola che frequentiamo, la città in cui viviamo, la terra intesa come nostro pianeta, i nostri luoghi quotidiani dei quali dobbiamo prenderci cura. La coltura della Terra è invece la coltivazione dei nostri luoghi, la salvaguardia dell’ambiente, il nutrimento delle idee attraverso azioni positive e la coltura dei nostri saperi, delle nostre coscienze. L’attenzione verso tutti gli abitanti del pianeta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA