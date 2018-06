Lissone: l’edificio Aler di via dei Ciliegi demolito a luglio Dopo la notizia della demolizione, è confermato l’inizio dei lavori per il mese di luglio. Nel corso del Collegio di vigilanza convocato lunedì 25 giugno su richiesta del Comune di Lissone, Regione Lombardia e Aler hanno confermato l’inizio dei lavori che porteranno alla demolizione del fabbricato di via dei Ciliegi. In tutto in arrivo 36 nuovi alloggi in edilizia residenziale pubblica.

Dopo la notizia della demolizione, è confermato l’inizio dei lavori per il mese di luglio. Nel corso del Collegio di vigilanza convocato lunedì 25 giugno su richiesta del Comune di Lissone, Regione Lombardia e Aler hanno confermato l’inizio dei lavori che porteranno alla demolizione di uno dei due fabbricati ancora esistenti, relativi al Contratto di quartiere di via Di Vittorio-via Martiri Della Libertà.

Gli interventi di demolizione, concomitanti con il periodo di chiusura estiva delle scuole, riguarderanno l’edificio situato in via dei Ciliegi, lavoro per il quale Aler ha già avviato la fase di appalto. Il secondo fabbricato in via dei Gelsi, come anticipato nei precedenti momenti di confronto istituzionali, non sarà invece abbattuto ma sarà oggetto di una profonda ristrutturazione.

Al termine degli interventi, i nuovi alloggi in edilizia residenziale pubblica saranno complessivamente 36, 18 nell’edificio ristrutturato e 18 in un nuovo edificio che sarà realizzato sul sedime dell’edificio abbattuto.

Comune di Lissone, Regione Lombardia e Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio hanno definito ulteriori elementi tecnici nel corso di una segreteria tecnica tenutasi prima del Collegio di Vigilanza, al fine di ridurre i tempi e permettere una rapida cantierizzazione già entro l’inizio del mese di luglio.

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione saranno illustrati interventi e modalità di esecuzione ai residenti delle aree afferenti al Contratto di quartiere.

Si chiude così un’annosa vicenda che prevedeva un importo iniziale di circa 29 milioni per il completamento della riqualificazione di tutto il ’Contratto di Quartiere’.

“Con l’impegno dell’attuale Giunta regionale a finanziare ulteriormente il Contratto di quartiere per un importo pari a 1,6 milioni di euro e di Aler a eseguire tempestivamente tutte le opere necessarie per la conclusione dello stesso – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali,Abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini - si intende dare una pronta risposta alle richieste dei cittadini di Lissone per la riqualificazione dell’area e il completamento dell’accordo di programma. Sull’area è prevista l’edificazione di una nuova palazzina per complessivi 18 alloggi, destinati al Servizio abitativo pubblico, attualmente in fase di progettazione. Contestualmente, la proposta prevede anche per l’edificio ’F5’ la riqualificazione per la messa a disposizione di ulteriori 18 alloggi”.

“Finalmente - ha concluso Stefano Bolognini - vediamo la fine dell’accordo di programma e, quella che per anni è stata un’area degradata e abbandonata, verrà rigenerata”.

