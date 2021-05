Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: le foto del 1946 per celebrare l’anniversario della Repubblica Il Comune ha selezionato due scatti storici dall’archivio fotografico della biblioteca civica, i soli presenti nel patrimonio locale, relativi alle elezioni amministrative del marzo del 1946: «Raccontano la voglia di protagonismo dei cittadini dell’epoca dopo le privazioni della Guerra».

Per la Festa della Repubblica, Lissone ricorda il suffragio universale del 1946, piazza Libertà colma di donne e uomini, ragazze e ragazzi, durante i primi comizi elettorali dell’Italia libera. Fotografie che raccontano la voglia di partecipare e di sentirsi liberi nella Lissone dell’immediato Dopoguerra.

Grazie ad una ricerca nell’archivio fotografico della biblioteca civica, il Comune ha scelto di condividere con la cittadinanza due scatti – i soli presenti nel patrimonio fotografico locale – relativi alle elezioni amministrative del marzo del 1946, la prima volta in cui nell’Italia democratica poterono accedere al voto anche le donne.

Festa della Repubblica, Lissone ricorda il suffragio universale del 1946

Fotografie che il Comune ha scelto come emblematiche per celebrare il 75° anniversario della Festa della Repubblica che cadrà mercoledì 2 giugno e che a causa della perdurante emergenza sanitaria vedrà rinviato (come accaduto nel 2020) il tradizionale concerto del corpo musicale Santa Cecilia.

«Le fotografie ritrovate nel nostro archivio storico raccontano, con la forza delle immagini, la voglia di protagonismo dei cittadini dell’epoca dopo un ventennio di privazione delle libertà, del diritto di parola, di pensiero e di espressione – sottolineano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore alla Partecipazione Alessia Tremolada – anche la semplice partecipazione ai comizi popolari, che qui ritroviamo in un contesto architettonico profondamente mutato, fu il primo momento di una ritrovata democrazia. Come già accaduto col 25 Aprile, attraverso le immagini riviviamo gli episodi salienti della storia della nostra città».

