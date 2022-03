Strada chiusa in via Gramsci per rifacimento marciapiedi (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, lavori pubblici: città sotto i ferri, riaperta al traffico piazza Libertà Da mercoledì 9 marzo operai all’opera per il rifacimento dei marciapiedi di via Monza e via Gramsci. Prevista la chiusura al traffico dal centro verso sud, ovvero svolta obbligatoria in via Maggiolini nei pressi del municipio.

Lavori pubblici al via e opere concluse. A Lissone, l’intervento di riqualificazione del centro storico registra la conclusione delle opere previste fra le vie Assunta e Palazzine; è stata regolarmente riaperta al traffico veicolare piazza Libertà e, di conseguenza, la circolazione (ed i relativi sensi di marcia) tornano ad essere quelli consueti. La pavimentazione è già perfettamente aderente ed è sede di transito automobilistico, oltre che pedonale. Come previsto dal progetto, si è così creata una nuova continuità visiva nella pavimentazione, integrando via Assunta / Palazzine a piazza Libertà dove, invece, proseguono i lavori relativi alla creazione del nuovo ascensore con l’avanzamento delle opere propedeutiche.

In piazza, nell’area piantumata cui si accede da via Paradiso, è poi in corso la posa di un nuovo terriccio nelle aiuole ridefinite a livello estetico e strutturale, in modo tale da creare un maggior senso di verde per i pedoni. In piazzale Pertini, nei pressi di Villa Magatti, le squadre di operai sono al lavoro per la realizzazione dei camminamenti di pregio stilistico e architettonico.

Operai presenti da mercoledì 9 marzo in un’altra zona di Lissone, nello specifico per il rifacimento dei marciapiedi di via Monza e via Gramsci. Prevista la chiusura al traffico dal centro verso sud, ovvero svolta obbligatoria in via Maggiolini nei pressi del municipio. I lavori in questa prima fase interessano il lato della carreggiata con senso di marcia verso Monza. Le squadre di operai stanno provvedendo a rimuovere l’asfalto, operazione propedeutica alla posa di nuovo manto; contestualmente, vengono eliminate le barriere architettoniche presenti. Il rifacimento dei marciapiedi di via Monza / via Gramsci fa seguito ai lavori analoghi in via Pacinotti e via Cattaneo.

