I giardini di via Salvatore Rosa a Lissone (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, l’appello di una cittadina: salvate i giardini di via Salvatore Rosa Degrado e vandalismo, e va sempre peggio: a denunciare le condizioni dei giardini di via Rosa a Lissone è una cittadina che si rivolge al Comune perché intervenga.

È un vero e proprio Sos quello lanciato da una lissonese che chiede urgenti interventi di sistemazione e controlli al giardino pubblico di via Salvatore Rosa. La donna afferma di segnalare da molto tempo il degrado del luogo, ma a suo dire la situazione (del resto sotto gli occhi di tutti) non è migliorata, anzi. Le poche strutture ludiche sono state gravemente danneggiate, in alcuni casi distrutte, dai raid vandalici che si sono ripetuti nel tempo, ci sono poi rifiuti di ogni genere, graffiti sui muri, verde che necessita di manutenzione. Si segnalano, inoltre, frequentazioni quantomeno sospette che evidentemente non lasciano tranquille le persone. Da via Salvatore Rosa scatta così l’appello al Comune affinché intervenga per quanto di competenza.

I giardini di via Salvatore Rosa a Lissone

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

