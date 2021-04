Lissone, l’Anpi dona un monumento alla città nel ricordo dei partigiani: «Giustizia e libertà: per questo morirono, per questo vivono» Il monumento “La Pace regni nel mondo” è stato donato simbolicamente da Anpi Lissone alla città e realizzato dalla scultrice Virginia Frisoni. Il monumento sorge all’interno del Parco della Resistenza di via Don Minzoni.

“Giustizia e Libertà per questo morirono per questo vivono”. Con una frase di Piero Calamandrei il Comune di Lissone ha reso omaggio al 25 aprile che quest’anno è stato impreziosito dall’inaugurazione del monumento “La Pace regni nel mondo” donato simbolicamente da Anpi Lissone alla città e realizzato dalla scultrice Virginia Frisoni. Il monumento sorge all’interno del Parco della Resistenza di via Don Minzoni.

L’omaggio ai Caduti per la Libertà si è tenuto anche nel 2021 con una cerimonia ristretta alle sole autorità civili e militari, a causa della pandemia, e si è aperto alle 8 con la santa messa nella Chiesa S. Antonio Maria Zaccaria, a Bareggia. A seguire, le autorità (di Lissone e Macherio) hanno reso onore al monumento ai Caduti con la deposizione di una corona.

Alle 10.15, la cerimonia è proseguita a Lissone nella Chiesa della Madonna dell’Addolorata in Piazza Maria Bambina dove si è tenuta la santa messa e successivamente al cimitero cittadino e nei luoghi della memoria del territorio per commemorare le vittime lissonesi cadute per la libertà. A seguire, dopo la cerimonia d’inaugurazione del Monumento di Virginia Frisoni, in piazza Libertà si sono tenuti i discorsi commemorativi.

I labari delle associazioni militari e d’Arma hanno reso omaggio ai Caduti.

