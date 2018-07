Lissone: la storia della sposa single va in onda in tv e diventa un’opera per un museo La sposa single di Lissone, Laura Mesi, a un anno dal matrimonio che ha fatto parlare e scrivere mezzo mondo va in tv: il 4 luglio va in onda il documentario “Ho sposato me stessa” incentrato sulla sua storia. E diventa un’opera per un museo di Berlino.

La sposa single di Lissone, Laura Mesi, a un anno di distanza dal matrimonio che ha fatto parlare e scrivere mezzo mondo, non smette di stupire. Andrà in onda il 4 luglio, alle 23.30, sul canale Tv8, il documentario “Ho sposato me stessa” incentrato sulla storia della bella lissonese.

Andrea Frassoni e Mariaromana Casiraghi, lissonesi che lavorano nel campo televisivo, hanno seguito il suo percorso, dai preparativi all’addio al nubilato, sino al grande giorno creando così un prodotto che sarà trasmesso sul canale della rete Sky Italia.

Una storia unica che ha lasciato il segno, come racconta Andrea: «Un’amica la conosceva e ci ha raccontato la sua idea di un matrimonio con se stessa in occasione dei 40 anni. Così l’abbiamo incontrata e pian piano è nato il documentario».



Un esperimento per Frassoni, abituato a produzioni di altro genere - talk e televisione d’intrattenimento - che però l’ha coinvolto e incuriosito.

«La storia di Laura era così intrigante - spiega - che non potevamo non seguirla. Visti anche i continui cambiamenti della società non è detto che questo diventi un trend. Per me è stata una novità, in genere sono concentrato su programmi a puntate ora, ad esempio, stiamo preparando “Uniche” un programma di Diego Dalla Palma in cui intervista donne con una forte personalità, dalla Mannoia alla Mezzogiorno, giusto per fare qualche nome. Il mio lavoro è particolare, altalenante, dobbiamo sempre fare i conti con quello che piace alla gente, non tanto quel che è di nostro interesse».

Ma non finisce qui. L’incredibile ascesa della 40enne istruttrice di fitness sembra inarrestabile grazie anche all’apporto dei social che amplificano i passi compiuti dal giorno del matrimonio single avvenuto nel settembre dello scorso anno a Vimercate, in una festa in cui non è mancato nulla, (tranne lo sposo): dalla torta nuziale, ai testimoni, all’anello, all’abito bianco scintillante, alle damigelle. In un anno, Laura Mesi è stata al centro della cronaca rosa di giornali, riviste, radio e tv di tutta Italia, sconfinando all’estero.

«Sono stata contattata dalla responsabile della mostra temporanea del Museo delle Culture Europee (Museum Europäischer Kulturen) a Berlino - ha raccontato al Cittadino - il titolo della mostra sarà “Hochzeitsträume”, cioè “Sogni di Nozze” e mi hanno chiesto un video mix del mio matrimonio che vogliono riprodurre all’interno della mostra che sarà aperta dal 28 luglio 2018 al 28 settembre 2019».

Tra gli oggetti storici della prestigiosa raccolta, spazio alla felicità della sposa single brianzola.

