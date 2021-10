Lissone: la pedalata ecologica “Aspettando la Coppa Agostoni”, il lunedì della gara sosta libera in piazzale Padania Lunedì 11 ottobre è il giorno della Coppa Agostoni di ciclismo e il Comune di Lissone ha disposto la sosta libera e gratuita su tutta l’area di piazzale Padania di fianco alla stazione. Domenica 3 ottobre successo per la tradizionale pedalata ecologica promossa dallo Sport Club Mobili Lissone sul circuito cittadino.

In occasione della Coppa Ugo Agostoni prevista per lunedì 11 ottobre, il Comune di Lissone ha disposto la sosta libera e gratuita su tutta l’area di piazzale Padania, parcheggio fruibile da studenti e pendolari situato nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario Lissone - Muggiò.

Nello stesso giorno, dalla prima mattina agli orari serali, alcuni degli stalli situati in via Guidoni compresi fra la “ciclo-stazione” e la via Perlasca non saranno fruibili dagli utenti per garantire una “bolla” di sicurezza a tutti gli atleti in gara.

Contestualmente, sono state disposte ulteriori modifiche nella circolazione e nella sosta unicamente nelle strade che verranno direttamente coinvolte dalla gara ciclistica. Tutte le informazioni sono già disponibili sul sito del Comune.

AGOSTONI PEDALATA

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Il comando di Polizia Locale di Lissone sarà presente sul territorio per l’intera durata della circolazione per fornire ogni ulteriore informazione in merito ad itinerari alternativi.

Intanto, come da tradizione, ad anticipare la gara dei professionisti, domenica 3 ottobre si è tenuta sul circuito cittadino la pedalata ecologica “Aspettando la Coppa Agostoni” promossa dallo Sport Club Mobili Lissone.

L’evento aveva anche un fine benefico: devoluto 1 euro per ogni partecipante alla Fondazione Michele Scarponi.

