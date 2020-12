Lissone, la nuova piazza Libertà: acqua e verde, nasce l’agorà degli eventi per tutti Il progetto definitivo di riqualificazione di piazza Libertà e del centro storico approvato dalla giunta comunale di Lissone punta allo sviluppo dell’attrattività, incremento del confort, valorizzazione della memoria.

Sviluppo dell’attrattività, incremento del confort, valorizzazione della memoria attraverso strategie e scelte operate a diversi livelli. Sono questi gli obiettivi generali del progetto definitivo di riqualificazione di piazza Libertà e del centro storico approvato dalla giunta comunale di Lissone.

“Una piazza per tutti, ma anche una piazza per ciascuno: un luogo dove cioè si possa ritrovare tutti insieme, ma anche dove tutte le singole possibili utenze siano considerate” si legge nella relazione illustrativa nella quale emerge l’intenzione di dare risalto allo spazio libero, facilmente accessibile, a fianco dell’edificio più rappresentativo (Palazzo Terragni) dove si possa partecipare ad eventi per tutti (mercato, cinema all’aperto, una mostra temporanea, una sfilata, un concerto), ma anche a spazi mirati per interessi più specifici: i bambini che troveranno nel nuovo parco De Capitani attrezzature differenziate per età (over 12, over 6 anni, tra 3 e 6 anni) e gli anziani e portatori di handicap che qui troveranno piena accessibilità e attraversabilità, sedute confortevoli, spazi ombreggiati dove sostare anche nei mesi più caldi, il refrigerio della vasca d’acqua.

La nuova piazza Libertà, insomma, letta così pare alla vigilia di un cambiamento radicale. “Occorre pensare ad una piazza per eventi ed attività, ma anche ad una piazza per la vita quotidiana” si legge nella relazione illustrativa. I lissonesi avevano come noto votato il progetto preferito tra quelli finalisti che, dopo alcuni aggiustamenti tecnici, è ora pronto per l’iter conclusivo. Confermata la realizzazione, al centro della piazza, di uno specchio d’acqua “a richiamare idealmente la fontana precedentemente installata proprio in questa parte della piazza”. Prevista la realizzazione di una striscia d’acqua davanti alla facciata della seicentesca Villa Mussi.

Il nuovo salotto urbano, ecco come viene definito il futuro cuore pulsante della città di Lissone. Dove, negli obiettivi, si darà spazio anche al verde e a vasche dotate di sedute per l’incremento delle superfici verdi, piccole attrezzature tipo tavoli fissi da gioco e due chaise longue da esterni davanti a via San Giuseppe. I lavori serviranno a valorizzare anche il patrimonio storico e artistico del centro. Pannelli informativi vicino ai principali monumenti, chiese e palazzi, un nuovo concept di illuminazione, avranno lo scopo di mettere in risalto i tesori della città. Confermata la presenza di un ascensore che collegherà superficie e parcheggio interrato. Verrà messa mano a via Palazzine e a piazza Giovanni XXIII: nuovi spazi verdi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA