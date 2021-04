Lissone, la discarica abusiva di Pasqua: rifiuti nell’area del mercato Nemmeno Pasqua scoraggia le discariche abusive: è successo a Lissone nell’area del mercato settimanale.

L’inciviltà non si ferma neppure a Pasqua. E, ancora una volta, ad essere colpito dalla maleducazione è piazzale Umiliati, l’area mercatale di Lissone. Nelle ultime ore, infatti, a ridosso dei bagni pubblici del mercato, ignoti hanno sversato sacchi e scarti di vario genere. Uno spettacolo indecoroso che purtroppo si è già visto altre volte. La segnalazione ha raggiunto gli uffici comunali preposti.

Le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza in uso al comando di polizia locale di Lissone in passato hanno ripresi i colpevoli consentendo agli agenti di poter agire a norma di legge per sanzionare l’autore del gesto. L’auspicio è che anche per quanto avvenuto nelle festività pasquali le telecamere possano consentire alle autorità di individuare i responsabili.

