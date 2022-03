Lissone: infanzia e pre adolescenza nell’edizione 2022 di “Gen-Essere” Rassegna promossa dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani, tre incontri tenuti da esperti per genitori, educatori ed insegnanti: saranno percorse le tappe evolutive delle fasi più delicate della crescita.

Tre incontri per genitori, educatori e insegnanti per affrontare, con esperti, le tappe evolutive nella fase dell’infanzia e della pre adolescenza, il desiderio di autonomia giovanile e l’interpretazione degli errori come occasione di confronto e di crescita.

Saranno questi i tre temi cardine dell’edizione 2022 di “Gen-Essere: il piacere di essere genitori”, il progetto che si svolgerà a Lissone dal 22 marzo al 6 aprile. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani, approfondirà le tematiche legate al ruolo degli adulti all’interno della vita dei più giovani.

Il programma è stato delineato sulla base delle esigenze emerse nel dialogo con i componenti del Tavolo Gen-Essere, il gruppo di lavoro di genitori, attivo presso il Settore Istruzione e Politiche giovanili del Comune di Lissone, nato per supportare il ruolo e le funzioni genitoriali. Visto anche il positivo riscontro avuto nel corso del 2021, l’edizione 2022 di Gen-Essere sarà “mista” fra momenti in presenza ed altri a distanza; in particolare, i primi due appuntamenti calendarizzati saranno ospitati nella sede di Palazzo Terragni e il terzo verrà invece promosso a distanza con diretta social. La rassegna inizierà martedì 22 marzo (alle 21, Palazzo Terragni) con “La vita è mia non tua”, richieste di autonomia dei giovani tra protagonismo e provocazioni con Lucia Todaro, psicopedagogista e consulente di formazione.

Secondo appuntamento mercoledì 30 marzo (sempre alle 21, Palazzo Terragni) con “Meglio crescere insieme: un’avventura dall’infanzia all’adolescenza”, a cura di Marina Zanotta, psicologa e psicoterapeuta dell’associazione Alice onlus. La rassegna si chiuderà mercoledì 6 aprile alle ore 21 con la diretta Facebook (https://www.facebook.com/inforientagiovani.lissone) dell’incontro “L’errore è una buona occasione: perché no? – Genitori alla ricerca di uno sguardo nuovo” a cura di Katia Provantini, psicoterapeuta ed esperta di problematiche evolutive all’Istituto Minotauro.

