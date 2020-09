Lissone: incidente in via Sant’Agnese, coinvolta la polizia locale

Lissone incidente via Sant’Agnese con polizia locale (Foto by Edoardo Terraneo)

Nel pomeriggio di mercoledì in via Sant’Agnese a Lissone è intervenuta la polizia locale per rilevare un incidente che ha coinvolto la polizia locale. Nessun ferito grave, due agenti accompagnati per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. È successo intorno alle 16 in via Sant’Agnese all’incrocio con viale della Repubblica, protagonisti una Panda condotta da una donna e l’ufficio mobile della polizia locale.

All’origine sembrerebbe esserci una mancata precedenza, ma la dinamica verrà ricostruita dai vigili intervenuti. Sul posto anche i carabinieri.

