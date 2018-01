Lissone, incidente in via Cattaneo (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone, incidente in via Cattaneo: fratture multiple per un motociclista Grave incidente stradale in via Carlo Cattaneo a Lissone, giovedì sera. Nel violento scontro tra una moto e un’auto, il motociclista, lissonese classe ’90, ha riportato fratture multiple. In ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.

Grave incidente stradale in via Carlo Cattaneo a Lissone, giovedì sera. Intorno alle 21.45 si è infatti registrato un violento scontro tra una moto condotta da un lissonese, classe 1990, e un’auto con alla guida un uomo di 41 anni. Tanta la paura per le condizioni del giovane soccorso in codice rosso dai sanitari della Croce Verde accorsi a sirene spiegate con un’auto medica e i carabinieri della stazione di Lissone, che stanno ricostruendo la dinamica esatta del sinistro.

Da quanto si apprende, il giovane - che non ha mai perso conoscenza- non sarebbe in pericolo di vita, e ha riportato fratture multiple in particole alla tibia e al bacino. Risulta ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente stradale è avvenuto all’intersezione tra via Cattaneo e via Penati. Secondo una prima ricostruzione, il giovane in sella alla moto si stava immettendo in via Cattaneo, mentre l’auto che proveniva da via Cattaneo era diretta in via Penati. Sono ancora da accertare le responsabilità.

La via Cattaneo si conferma arteria pericolosa ed è una di quelle strade scelte dal comando di Polizia Locale per la sperimentazione del VeloOk.

