Incendio a Lissone in via Sanzio

Lissone: incendio box in via Sanzio, strada chiusa e traffico deviato Sul posto sono presenti sette squadre dei vigili del fuoco provenienti da Desio, Monza e Lissone con vari mezzi oltre che personale inviato dal 118, carabinieri e polizia locale. Non ci sarebbero feriti.

Dopo il rogo della scorsa settimana a Sovico , un altro box è stato interessato da un incendio, questa volta a Lissone, nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio. Si trova in via Sanzio e la strada, molto trafficata, è stata temporaneamente chiusa con traffico deviato. Sul posto sono presenti sette squadre dei vigili del fuoco provenienti da Desio, Monza e Lissone con vari mezzi oltre che personale inviato dal 118, carabinieri e polizia locale. Non ci sarebbero feriti né intossicati. Al momento, dopo che inizialmente una fitta colonna di fumo si era levata in cielo, l’incendio sarebbe sotto controllo. Indagini in corso sulle cause: forse il rogo potrebbe essere scoppiato nel corso di lavori di impermeabilizzazione della copertura.

Incendio a Lissone in via Sanzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA