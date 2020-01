Lissone, incendio a un carroattrezzi in via Da Vinci Vigili del fuoco e carabinieri a Lissone giovedì sera in via Da Vinci per un incendio a un carroattrezzi.

Vigili del fuoco e carabinieri a Lissone giovedì sera in via Da Vinci per un incendio che ha interessato un carroattrezzi e il furgone che aveva caricato. Fiamme in cabina di entrambi i mezzi che erano in sosta a lato strada. Due pattuglie dei carabinieri sul posto, la strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e dei rilievi. Da chiarire la causa del rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA