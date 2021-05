Lissone: in tour per vaccinare over 80 allettati e i loro caregiver, seconda dose

Il camper della Ats a Lissone per somministrare la seconda dose di vaccino (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Camper di Ats, protezione civile, polizia locale, medici e infermieri in pensione, volontari: tutti in campo a Lissone per la somministrazione della seconda dose di vaccini agli over 80 allettati (e anche ai loro caregiver) della città. La caserma della protezione civile, giovedì 20 maggio, ha fatto ancora una volta da punto di riferimento dell’hub vaccinale. L’iniziativa, che fa seguito alla somministrazione della prima dose registratasi ad aprile alla presenza del consulente di Regione Lombardia Guido Bertolaso, è stata organizzata dal Comune, dalla Asst e dalla Ats Brianza.

Anche il sindaco Concetta Monguzzi, accompagnata dagli agenti della polizia locale, ha fatto visita al punto vaccinale allestito dai volontari della protezione civile lissonese. Per tutta la giornata di giovedì, si vaccineranno gli over 80 allettati in lista che vengono raggiunti al proprio domicilio da medici ed infermieri. I caregiver, invece, si recheranno direttamente alla sede della protezione civile. Intanto, il Comune ha reso noto l’aggiornamento dei contagi in città: alla data di giovedì 20 maggio sono 72.

