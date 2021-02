Lissone, in piazza Libertà c’è il parchimetro che legge le targhe Nuovo sistema attivo dall’1 marzo nel parcheggio interrato di piazza Libertà: un lettore ottico per la lettura delle targhe in entrata e uscita, schermo touch screen, barriere mobili.

Lettore ottico, schermo touch screen, barriere mobili, tasto alert sulle colonnine per segnalare eventuali anomalie: la tecnologia al servizio del parcheggio interrato di piazza Libertà di Lissone. Dall’1 marzo un nuovo sistema tecnologico gestirà l’afflusso e il deflusso delle auto grazie a un accordo tra Comune e Sct Group, la società che gestisce le strisce blu in città.

Un lettore ottico consentirà di rilevare la presenza di veicoli e ne “leggerà” le targhe, in automatico la barriera di ingresso si alzerà consentendo l’accesso alle auto. La stessa operazione avverrà in uscita dove, dopo essersi recati alla cassa automatica e aver effettuato l’eventuale pagamento dovuto (rimane in vigore l’ora gratis di sosta), le barriere si alzeranno dopo aver accertato la regolarità dell’auto in transito.

Il parcheggio sarà dunque regolato da barriere automatiche: le targhe verranno lette sia in entrata che in uscita, senza che per l’utente vi sia la necessità di richiedere il ticket al momento dell’ingresso. Occorrerà invece recarsi alle casse automatiche prima di recarsi all’uscita: verrà richiesto di inserire la propria targa e, automaticamente, verrà comunicato l’eventuale importo dovuto (nessuno se la sosta è inferiore a 60 minuti). In caso di eventuali malfunzionamenti, un tasto citofonico di alert con il disegno della cornetta dalle colonnine consentirà di mettersi in contatto con la centrale operativa di Sct, disponibile al numero 0182556834. Nei prossimi giorni sarà presente il personale per fornire le informazioni in previsione dell’avvio della novità.

