Lissone in aiuto delle associazioni piegate dal Covid-19: aperto il bando per i contributi Il Comune di Lissone ha deciso di aprire un bando per l’erogazione di contributi alle associazioni cittadine piegate dalla pandemia da Covid-19.

Sovvenzioni straordinarie erogate per sostenere le associazioni a fronte del disagio subito a seguito dell’emergenza Covid-19. Il Comune di Lissone, in considerazione delle ripercussioni che la pandemia ha prodotto sulle associazioni, determinando nella maggior parte dei casi la sospensione delle attività comprese quelle di autofinanziamento, e il fatto di dover sostenere spese impreviste in ordine all’adozione delle misure di sicurezza, ha indetto un bando che mette a disposizione fondi per il rimborso delle spese legate alle attività svolte a favore della popolazione lissonese nel periodo di emergenza per la diffusione del Covid-19: si va dall’acquisto dei dispositivi protezione individuali al carburante oppure. Insomma, il Comune vuole aiutare il funzionamento delle associazioni che hanno avuto spese di gestione ordinaria sostenute per l’organizzazione e/o per la sede, qualora le stesse risultino in situazione di disequilibrio.

Possono partecipare al bando le associazioni iscritte al registro comunale delle associazioni e articolazioni locali di enti a rilievo nazionale. Le richieste pervenute verranno esaminate da un’apposita commissione e l’assegnazione dei contributi sarà erogata sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse allo Sportello associazioni (via Gramsci, 21 20851 Lissone), spedite all’indirizzo [email protected], oppure presentate direttamente all’Ufficio protocollo del Comune. Per info: 039.7397450.

© RIPRODUZIONE RISERVATA