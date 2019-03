Lissone, impazza il Carnevale: ecco le immagini della grande festa Tutti in piazza a Lissone per il Carnevale dei record con un tema affascinante e impegnativo: la figura di Leonardo da Vinci. Ecco come è andata la festa

Coriandoli, stelle filanti, carri allegorici, maschere, musica e tanto divertimento sono gli ingredienti del Carnevale dai grandi numeri di Lissone.

Sabato 9 marzo la grande festa che prenderà le mosse dalle scuole Dante e Croce, poi tutti in sfilata sulle tracce di… Leonardo Da Vinci per arrivare in piazza Libertà per la tradizionale elezione del re del Carnevale e la grande festa con musica dal vivo. Pazza Libertà grande palco del Carnevale con la musica dal vivo delle band locali Dream e Rockfeller, con la distribuzione di chiacchiere e di bevande calde, con i coloratissimi coriandoli e con una pioggia di stelle filanti. Il tema del Carnevale 2019 è stato Leonardo Da Vinci (titolo dell’evento «Leonardo 500: fantasia e tecnologia per un mondo migliore») con le sue invenzioni, le sue scoperte, i suoi dipinti e le sue intuizioni che hanno influenzato la cultura italiana fino ai giorni nostri.

L’organizzazione e l’animazione erano a cura dell’associazione Live. Gran finale con il lancio dei palloncini, preceduto dall’elezione del «re» e della «regina» del Carnevale e con l’annuncio del messaggio al pianeta. Numerose le associazioni ed i gruppi coinvolti: Dream, Musicoltura (Rockfeller), Compagnia Teatro Instabile, GGV Associazione Stefania – Famiglia Artistica Lissonese, Oratorio Bareggia, Gruppo di via Fumagalli Bareggia, Banda Santa Cecilia, Amici di Lollo, FireFit Pompieri Lissone, HakaBirbe, Sport Club Mobili lissone, Gruppo Alpini Lissone, Pro Loco Città di Lissone, Croce Verde Lissonese.

