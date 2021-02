Lissone, il PalaFarè si accende di luce nuova e Led Concluso l’intervento di restyling dell’impianto di illuminazione del PalaFarè di Lissone, la palestra scolastica della scuola di via Caravaggio usata anche dalle associazioni per le partite di basket.

Con un investimento di spesa complessiva di oltre 60mila euro, i lavori hanno previsto il rifacimento dell’impianto di illuminazione, con la scelta di luci Led, del campo da gioco e l’annessa realizzazione di nuova controsoffittatura Rei, indispensabile in caso di incendio per contenere l’emergenza e per contrastare il fuoco.

L’impianto di illuminazione è stato progettato per garantire adeguata illuminazione nelle ore scolastiche e durante gli allenamenti, e per poter avere un incremento di potenza illuminante in occasione dello svolgimento di tornei di caratura internazionale, in base alle disposizioni tecniche previste dal Coni.

Lissone PalaFarè nuova illuminazione: Marino Nava, assessore alla Città Vivibile, e il sindaco Concettina Monguzzi

