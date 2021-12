Lissone, il Natale europeo della scuola d’infanzia Penati: dall’Austria decorazioni con la cera d’api, dalla Svezia oggetti realizzati con le castagne I piccoli lissonesi hanno realizzato delle decorazioni che richiamano la tradizione italiana, raccontando in inglese, la storia di Lissone Monza, con ricette come il torrone, il panettone e la torta paesana. Come decorazioni hanno riprodotto la bandiera italiana usando lana e vecchi cd. Poi hanno spedito tutto ai coetanei nei paesi europei gemellati.

Attesa. Curiosità. Questi i sentimenti che il progetto “European Christmas Tree Decoration Exchange 2021” ha scatenato tra i piccoli dalla scuola dell’infanzia Penati. Le maestre hanno aderito a quest’iniziativa, che è alla quindicesima edizione e ha coinvolto più di 3mila bambini di tutt’Europa. I piccoli lissonesi hanno realizzato delle decorazioni che richiamano la tradizione italiana, raccontando in inglese, la storia non solo di Lissone ma di Monza, con alcune ricette come il torrone, il panettone e la torta paesana, un richiamo ai personaggi famosi italiani come Dante e Giuseppe Verdi, Leonardo da Vinci. Come decorazioni hanno riprodotto la bandiera italiana usando della lana e dei vecchi cd, che poi sono state spedite, con la tradizionale Posta, nei paesi europei gemellati.

«È stata un’esperienza unica e bellissima, ricca di aspettativa e attesa- spiega Colomba Piesvi, coordinatrice dell’asilo- da parte di tutti, non solo dei bambini. Abbiamo lavorato in maniera trasversale e condivisa, una volta scoperti i paesi coinvolti li abbiamo mostrati ai bambini, attraverso una cartina per spiegare loro dove fossero e, proprio con una corrispondenza virtuale una scoperta anche delle caratteristiche e delle peculiarità di ogni paese».

Un viaggio tra la Croazia, l’Austria, l Svezia, e gli altri paesi alla scoperta delle loro tradizioni. Una vera scoperta di mondi lontani che, attraverso le tecnologie si sono avvicinati perché per l’intero progetto ogni singola scuola è stata gemellata con altre formando piccoli gruppi che durante la produzione e realizzazione del lavoro si sono incontrati virtualmente su un gruppo chiuso sul canale social facebook. Un lavoro a più riprese che è culminato con l’invio e la spedizione dei manufatti usati per creare un unico grande albero di Natale. «Ogni volta che ci arrivava un pacco la curiosità era immensa- continua la maestra- sapevamo cosa stavano facendo i nostri “gemelli” ma vedere il prodotto finito è emozionante. Dall’Austria hanno inviato decorazioni create con la cera d’api, dalla Svezia oggetti realizzati con le castagne, diversi i personaggi tanti elfi, stelle, babbi natale, fiocchi di neve e anche renne, costruiti con vari materiali, alcuni di riciclo come i bastoncini dei ghiaccioli. Devo dire che ci sono tanti spunti anche per noi per il prossimo anno. Quel che più ha colpito i bambini è stata proprio la scoperta delle tradizioni, alcuni per esempio non sapevano degli elfi, non si usano molto da noi. Un progetto unico, sapere che le nostre decorazioni sono in giro, appese su vari alberi, in scuole di tutt’Europa è emozionante per i bambini». Il video realizzato e inviato agli amici è visibile all’indirizzo https://youtu.be/42AS9-k9cY8.

