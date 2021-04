Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Gianni Radaelli)

Giancarlo Finotti (Foto by Foto Gianni Radaelli)

Lissone il medico di base Gianfranco Finotti, deceduto a 54 anni Stimato per la sua professione, attento, gentile e disponibile con i suoi assistiti. Svolgeva servizio a Lissone e nella frazione di Santa Margherita.

Comunità lissonese sconvolta per la prematura dipartita del medico di medicina generale Gianfranco Finotti, scomparso sabato 24 aprile, a soli 54 anni. Stimato per la sua professione, il cordoglio è unanime per un medico attento, gentile e disponibile con i suoi assistiti, che svolgeva servizio a Lissone e nella frazione di Santa Margherita.

La città tutta, affranta e incredula per la notizia, spende parole di profondo dolore per ricordare l’umanità di un medico che era riuscito ad instaurare rapporti di fiducia non comuni. I funerali del dottor Gianfranco Finotti saranno celebrati lunedì 26 aprile, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Robbiano.

