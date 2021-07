Lissone: il “Concerto d’estate” per chi vuole perdersi la Nazionale In piazza Libertà, in tre blocchi da mezz’ora ognuno, venerdì 2 luglio dalle 20 avrà come protagonista la band “33 Giri”. Si tratta di un appuntamento promosso dal Comune nell’ambito del programma “Lissone Summer Festival 2021”.

Tutti in casa o nei locali con gli amici a tifare la Nazionale Italiana di calcio, venerdì 2 luglio? Chi non nutre passione sportiva o semplicemente non ama il calcio, un’alternativa arriva da Lissone ed è al ritmo di musica. In piazza Libertà andrà in scena il “Concerto d’estate” che avrà come protagonista la band “33 Giri”. Si tratta di un appuntamento promosso dal Comune nell’ambito del programma “Lissone Summer Festival 2021”. Un concerto gratuito all’aperto con posti a sedere.

La performance si svolgerà in tre blocchi: dalle 20 alle 20.30 (ci sarà dunque la possibilità di non perdersi anche la partita tra Italia e Belgio!) dalle 21 alle 21.30 e dalle 22 e 22.30.

Prenotazione consigliata via WhatsApp al numero 334 8726185 specificando nome, cognome, e un indirizzo e-mail al quale poter essere contattati.

