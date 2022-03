Lissone, il Comitato dei residenti di via Goito si ritrova su facebook per segnalare quello che non va Nasce la pagina Facebook del Comitato Residenti di via Goito a Lissone per consentire ai cittadini di far sentire la propria voce e segnalare situazioni e problematiche

Nasce la pagina Facebook del Comitato Residenti di via Goito a Lissone. Un luogo virtuale per consentire ai cittadini di far sentire la propria voce e segnalare situazioni e problematiche. Fioccano le prime critiche all’indirizzo del Comune di Lissone: tra le segnalazioni il mancato abbattimento delle barriere architettoniche e e del rifacimento del tappeto d’usura e della segnaletica in corrispondenza di alcuni attraversamenti rialzati.

«Vorremmo capire se sul territorio esistono altre situazioni simili alla nostra, a cui possiamo dare sostegno e portare la nostra esperienza- spiegano dal Comitato -riteniamo che unire le forze, mettendo a fattore comune le nostre specificità, sia un buon modo per far sentire la nostra voce a chi pare disinteressarsi della salute e della sicurezza dei cittadini, perlomeno a quella dei cittadini che vogliamo rappresentare».

Il Comitato che precisa di non perseguire fini politici apre una pagina social per consentire alle persone di dialogare su temi importanti della città, analizzare criticità e segnalare - con tanto di documentazione fotografica- ciò che non va. I primi esempi riguardano sostanzialmente il tema della sicurezza stradale.

«Nonostante le numerose promesse fatte dall’attuale amministrazione comunale di Lissone, le barriere architettoniche presenti sul marciapiede di Via Goito non sono state rimosse né tanto meno sono state eseguite le opere necessarie per la messa in sicurezza dei pedoni che vi transitano» fa presente il Comitato che non può dirsi soddisfatto dell’asfaltatura degli stessi camminamenti che presentano ancora degli “ostacoli” per chi è disabile o in carrozzina.

Si sottolinea l’importanza della sicurezza per i pedoni anche in corrispondenza delle due variazioni altimetriche in via Goito.

«Tenuto conto della segnalazione recapitata all’amministrazione comunale di Lissone circa due anni fa, nulla è stato fatto per ripristinare il “tappeto d’usura “ e la segnaletica orizzontale» si precisa.

