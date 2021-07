Lissone: i vigili del fuoco recuperano e liberano un esemplare di upupa L’intervento è scattato lunedì 19 luglio in serata in via Mameli. La squadra si è portata sul posto con una autopompa partita dalla caserma locale. Il volatile, una volta recuperato, è stato liberato.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza hanno comunicato di aver recuperato un magnifico esemplare di upupa in una abitazione privata di Lissone. L’intervento è avvenuto lunedì 19 luglio attorno alle 19. Sul posto, in via Mameli, è intervenuta una squadra a bordo di una autopompa partita dalla caserma locale. Il volatile, in ottime condizioni, è stato successivamente liberato.

Recupero upupa (foto Vigili del fuoco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA