Lissone: i mercati tornano con tutti i banchi, anche non alimentari

Lissone verso la normalità dei mercati. Lunedì gli ambulanti sono tornati in piazza degli Umiliati con tutti i banchi, non più solo quelli alimentari. Non si sono registrate code nel varco di accesso, all’interno sono state rispettate le disposizioni ed erano presenti l’Associazione nazionale carabinieri e la Protezione Civile a coadiuvare il lavoro della Polizia locale.

L’area del mercato è perimetrata con entrata e uscita separate, gli ingressi sono contingentati secondo una media di 5 clienti per ogni banco di vendita presente; obbligatoria la misurazione della temperatura all’ingresso, la mascherina, i guanti monouso, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per non creare assembramenti.

Giovedì riapre il mercato di piazza Don Camporelli (Santa Margherita), venerdì in via Pascoli (mercato agricolo) e sabato in piazza Caduti di via Fani.

