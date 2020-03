Croce Verde In Piazza con Omaggio alle DONNE di un TULIPANO GIALLO di Carta fatto da tutte le Volontarie della CROCE in Occasione della FESTA del 8 Marzo (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone: i fiori della Croce Verde per la Giornata internazionale della donna I volontari della Croce Verde di Lissone in piazza Libertà sabato per regalare fiori alle donne alla vigilia della Giornata internazionale dell’8 marzo.

La Croce Verde Lissonese celebra la festa della donna regalando un fiore speciale. Un atto di gentilezza in un momento delicato. Sempre in prima linea per aiutare la comunità, i volontari hanno pensato a un regalo speciale - un tulipano di carta fatto dalle volontarie stesse - distribuito in piazza Libertà sabato 7 alla vigilia della giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

(Foto by Gianni Radaelli)

