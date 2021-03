Lissone, ha un malore e finisce contro un’auto in sosta: grave un anziano L’automobilista di 74 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Il sinistro è avvenuto giovedì in mattinata in Cattaneo. L’auto in sosta era stata sottoposta a sequestro e non si sarebbe dovuta trovare lì.

Ha accusato un malore alla guida della sua Dacia Sandero ed è andato a sbattere addosso ad una Citroen Picasso in sosta sulla via. L’uomo, un 74 enne di Lissone, è stato soccorso da un’automedica e da un’ambulanza e poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. L’episodio si è registrato giovedì 25 marzo, poco dopo le 9, a Lissone, in via Cattaneo, all’altezza del civico 30.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti del comando di polizia locale che hanno accertato la dinamica e un’irregolarità: la Citroen Picasso contro cui è andato a sbattere il 74enne è un veicolo sottoposto a sequestro. Il mezzo, riferiscono dal comando cittadino, avrebbe quindi dovuto essere custodito in un’area privata e non sulla pubblica via.

