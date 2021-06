Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Un finestrino divelto di una vettura parcheggiata nei pressi della stazione di Lissone (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: finestrini delle auto spaccati, tornano i vandali nel parcheggio a pagamento della stazione Numerose le segnalazioni di danneggiamenti tra lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno, fenomeno che già in passato ha macchiato l’area di sosta a pagamento di piazzale Padania. I cittadini chiedono sicurezza e controlli.

Finestrini mandati in frantumi, vetri ovunque in diversi stalli di sosta del parcheggio della stazione di Lissone. È una lunga catena di episodi di danneggiamento quella che sta amaramente contrassegnando la settimana a cavallo tra fine maggio ed inizio giugno. Stando alle testimonianze raccolte e alle immagini diffuse da alcuni proprietari di auto, il triste fenomeno - che già in passato ha macchiato l’area di sosta a pagamento di piazzale Padania - è tornato prepotentemente alla ribalta.

I vetri nell'abitolo di una delle auto prese di mira

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno sono fioccate le prime segnalazioni da parte dei cittadini che, rientrati a Lissone col treno, si sono ritrovati di fronte all’amara sorpresa: finestrini rotti e mandati in frantumi. Pezzi di vetro ovunque, all’interno dell’abitacolo e sull’asfalto. L’elenco delle persone colpite da quello che appare un vero e proprio raid vandalico è cresciuto col passare dei giorni.

Montano sentimenti di rabbia e sconforto, i cittadini chiedono sicurezza e controlli. La zona della stazione è sorvegliata in alcuni punti dalle telecamere e in passato la tecnologia ha consentito alle forze dell’ordine di risalire ai colpevoli di alcune malefatte compiute nel parcheggio. Tornato, purtroppo, nel mirino di delinquenti e vandali.

