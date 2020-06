Lissone: ecco le proposte per i centri estivi. Quattro iniziative per i bambini, si comincia il 29 giugno Il Comune di Lissone ha annunciato la sua proposta di centri estivi per i bambini nelle fasce d’età 3-6 anni e 6-10. Ecco dove si terranno

Anche Lissone ha definito la proposta per i centri estivi: quattro iniziative per i bambini fra i 3 e i 10 anni, sostenute dal Comune che darà un contributo economico per venire incontro alle esigenze delle famiglie. In base alle richieste nel mese di luglio ne potranno anche essere aperti altri.

Centri estivi comunali. Nel periodo che va da lunedì 29 giugno a venerdì 28 agosto, Il Comune di Lissone organizza due Centri ricreativi estivi comunali che metteranno a disposizione 180 posti a settimana con una quota settimanale di 60 euro e una riduzione del 20% sulla retta del terzo fratello.

Il primo rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni) sarà negli spazi della Scuola Cagnola di via Marconi e potrà accogliere 80 bambini al giorno. Il secondo per i bambini della Scuola primaria (6-10 anni) alla scuola Moro di Piazza Caduti di via Fani Qui ci sarà spazio per 100 bambini al giorno.

I posti sono limitati e il Comune ha stabilito dei criteri di precedenza pubblicati sul sito del Comune. Bisognerà pagare all’inizio del servizio con l’avviso di pagamento PagoPa allegato alla comunicazione di assegnazione. Info: https://www.comune.lissone.mb.it/Centri-Ricreativi-Estivi-2020

Centro estivo Maria Bambina. Il periodo in questo caso è quello compreso tra lunedì 29 giugno a venerdì 24 luglio. Il Comune organizza il centro negli spazi della Scuola dell’infanzia “Maria Bambina”. Retta 60 euro settimanali, 80 bambini dai 3 ai 6 anni. Info: sede di via Orelli 21 [email protected]

Centro estivo Teatro dell’Elica Periodo: 29 giugno- venerdì 31 luglio: Luogo: Scuola Dante di via Felice Mariani. Un centro all’insegna della creatività per bambini fra i 6 e i 10 anni. Info: [email protected]

Naturalmente verranno prese tutte le precauzioni per garantire il più possibile la sicurezza: saranno formati piccoli gruppi evitando contatti tra gruppi diversi, usando soprattutto gli spazi esterni e assicurando igiene e sanificazione.

